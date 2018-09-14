Siverek'te karpuz yüklü kamyonet devrildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karpuz yüklü kamyonet devrildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karpuz yüklü kamyonet devrildi. Kamyonette bulunan 3 kişi şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Siverek-Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Viranşehir istikametinden Siverek istikametine doğru seyir halinde bulunan Sedat Işık yönetimindeki 80 FF 240 plakalı karpuz yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak devrildi. Kamyonette bulunan sürücü Sedat Işık ile 2 yolcu, hurdaya dönen kamyonetten şans eseri burnu kanamadan sağ çıkarken, kamyonetin kasasında bulunan karpuzlar yola saçıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, karayolunda önlemler alırken, kısa süreliğine kapanan Siverek-Viranşehir yolu, kaza yapan kamyonetin yoldan çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Siverek-Viranşehir karayolunu kullanan sürücüler, yolda gerekli işaret ve yol çizgilerinin bulunmamasından dolayı sık sık kazaların yaşandığını söyleyerek, yetkililere tepki gösterdi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.