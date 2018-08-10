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10 Ağustos 2018 16:38

Siverek’te kaybolan çocuk bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki çocuk, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Siverek’te kaybolan çocuk bulundu

10 Ağustos 2018 16:38


İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Keş kırsal Mahallesi’nde hayvanları otlatmak için evden ayrılan Ali K. (13), akşam olmasına rağmen eve dönmedi. Ailesi ve mahalle sakinleri kaybolan çocuğu bulmak için seferber oldu. Mahalle sakinleri aramadan bir sonuç alamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Çocuğu bulmak için İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpek timi ve Termal Kameralı Sky Ranger Rone timi de bölgeye gelerek arama çalışmalarına destek verdi. Gece devam eden aramalar sonucunda Ali K. pamuk tarlasında baygın halde bulundu.


Jandarma tarafından ailesine teslim edilen çocuğun hasta olduğu ve zaman zaman baygınlık geçirdiği öğrenildi.




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