Siverek'te kışlık peynir tezgahlarda yerini aldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kış günlerinin vazgeçilmez kahvaltılıklarından olan kışlık peynir tezgahlarda yerini aldı.

İlçede ilkbahar aylarında özelikle koyunlardan sağılan sütlerden elde edilen Siverek peyniri, kaynatılarak aylarca soğuk hava depolarında bekletildikten sonra kıvamına ulaşıyor. Siverekli vatandaşlar kış için hazırladıkları peynirlerinden kalanlarıysa tezgahlarda satışa sunuyor. Temizliği ve kalitesine göre fiyatları 18 ile 30 lira arasında değişen Siverek peynirine vatandaşlardan rağbet çok.

Hürriyet Caddesi'nde 15 yıldır peynir satan Mustafa Oldurur, vatandaşların Siverek peyniri ile fabrikasyon peyniri karıştırmamaları gerektiğini belirterek, "Siverek peyniri genlikle yağlı olur. Bu koyun peynirinden oluşur, saf koyun sütünden elde edilir. Fiyatları 18 ile 30 lira arasında değişir. Bu dönemde aileler örneğin, 3-4 teneke soğuk hava deposuna atıyorlar, kışın soğuk hava deposundan çıkartılarak tüketiyorlar. Fazla peyniri olan da buralara getirip satıyor. Siverek peyniri yağ oranı yüzde 100 iken, fabrikasyon peyniri yüzde 10 civarlarında. Son zamanlarda kışlık peynirine rağbet çok, çevre illerden ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerden de sipariş alıyoruz” diye konuştu.