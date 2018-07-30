Siverek’te kurbanlıklar pazara indi

İlçenin Fırat mahallesinde bulunan ve haftanın 6 günü açık olan pazara hayvanlarını satmak için getiren besiciler alıcı bulmakta zorluk çekiyor. Fiyattan memnun olmayan besicilerin birçoğu, zarar ettikleri gerekçesiyle hayvanlarını satmadan geri götürüyor.

Besici zararda

25 yıldır küçükbaş hayvan pazarında esnaflık Yapan Hüseyin Kartal, “ Piyasadan kimse memnun değil, daha önce canlı 20-21 TL’ye alınan hayvanların fiyatı, şimdi 17-17,5’a inmiş durumda. Bu fiyatta dahi alıcı yok. Saman, arpa çok pahallı bundan dolayı herkes zarar ediyor. Kurban Bayramı yaklaşırken fiyatların yükseleceğini umut ederken, maalesef düşüyor” dedi

Büyükbaş hayvan pazarında esnaflık yapan Celal Dilberoğlu, “Bu yıl fiyatlar geçen seneye oranla iyi olmasına rağmen, alıcı bakımından çok düşük. Geçen sene kişi başına kurbanlık bin 200 lira civarındayken, bu sene bin 500 lira civarında ama alışveriş yok. Hayvanlarımıza rağbet yok, dışarıdan gelen yabancı yok. Güneydoğunun en büyük hayvan pazarı olmasına rağmen dışarıdan gelen tüccar yok, burada ki tüccar cüzi karlarla birbirine alıp satıyor. Böyle olunca da besiciler zarar ediyor. Yem zaten pahallı, ihracat olmazsa bu durgunluğun canlanacağını umut ediyoruz. Yetkililer umarım sesimizi duyar ve bu soruna çözüm bulur” diye konuştu

Siverek hayvan pazarı esnafı Kurban Bayramına 1-2 gün kala yoğunluğun daha iyi olacağını umut ediyor.