Siverek’te kurbanlıklar satılmaya başlandı

Kurban bayramı arifesinde Hayvan pazarında canlılık yaşanırken, hayvan besicileri hem hayvan satışlarından, hem de fiyatlardan memnun. Küçükbaş kurbanlıklar bin TL civarlarında alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıklar bin 200 ile Bin 500 civarlarında satılıyor. 30 yıldır hayvan pazarında esnaflık yapan Halil Gümüştaş, “ Bu yıl Kurbanlık piyasası iyi, alıcı içinde satıcı içinde normaldir fiyatlar. Tosunların kilosu 19 ile 20 TL’ye kadar, toklu da 17 beş yüz civarlarında alıcı buluyor. Bu yıl eksiklik yabancı müşterinin olmayışıdır, yoksa piyasa iyi” dedi. Hayvan yemi ve masraflarının yüksekliğinden, hayvancılığın azaldığını söyleyen besici Nedim Sağır, "Saman ve diğer yemler çok pahalı, et ucuz bu konuda yetkililer hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek çıkmalı. Satışlar iyi ama kimse memnun değil fiyatlardan. Hangi besiciye sorarsanız yem fiyatlarından şikayetçi, nakliyat olsun diğer giderler hepsi hayvanların fiyatı üzerine geliyor ve bundan dolayı vatandaşlardan fiyatlardan şikayetçi. Zarar ediyoruz, hayvan üreticisi geriye doğru gidiyor, inşallah bir çözüm bulunur ve hayvan besicileri desteklenir” diye konuştu.