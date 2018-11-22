Siverek'te liselerarası masa tenisi turnuvası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gençlere yönelik sosyal, kültürel, sportif ve eğitim çalışmalar yapan Öğrenciler derneği tarafından lise öğrencilerine yönelik masa tenisi turnuvası düzenlendi.

İlçenin Yenişehir mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde düzenlenen turnuva, eleme usulüyle gerçekleşti. Yirmi liseden elli öğrencinin katıldığı yarışmada, finale kalan altı okul, dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Yarışma sonucunda Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi öğrencisi Davut Çolak birinci, Karacadağ Anadolu Lisesi öğrencisi İdris Petekkaya ikinci ve Siverek Anadolu Lisesi Öğrencisi Kerem Hanpolat üçüncü oldu. Dereceye giren okul ve öğrencilerine dernek tarafından madalya ve değişik hediyeler verildi.

Turnuva ile ilgili açıklamalarda bulunan Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Akelma, bir yıl önce Siverek'te ki gençlere yönelik, kültürel, sportif ve eğitimsel çalışmalara başladıklarını dikkat çekerek,” Biz çalışmalarımızı yaparken, geleceğin gençlerle belirlenebileceğine inanarak yapıyoruz. Bugün burada liseler arası masa tenisi turnuvası için buradayız, daha önce eleme usulüyle yaklaşık elli öğrenci yarıştı ve turnuvaya altı öğrencimiz kaldı, yapılacak yarışma sonucu dereceye giren öğrenci ve okullarımıza hediyelerini takdim edeceğiz inşallah” dedi.

Amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu söyleyen Akelama, "Bu sportif faaliyetlerle birlikte aslında gençleri kötü alışkanlıklardan da uzaklaştırmış oluyoruz, çünkü şuanda gençlerimiz madde bağımlılığıyla, sosyal medya bağımlılığıyla uğraşıyorlar. Gençlerimizi bu tür zararlı bağımlılıklardan uzak tutmak ve sosyalleşmeleri için, bu tarz sportif faaliyetlerimiz inşallah devam edecektir" şeklinde konuştu.

Turnuvada birinci olan Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi öğrencisi Davut Çolak, şampiyonluk nedeniyle çok mutlu olduğunu anlatarak, "Bu gibi turnuvalar biz öğrenciler açısından çok önemli. Amaç birincilik değildi ama birinci olmak çok güzel. Bu gibi çalışmaları yaptığı için öğrenci derneğine teşekkür ediyorum” diye konuştu