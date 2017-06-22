Siverek’te marangoz atölyesinde yangın

Hasan Çelebi Mahallesi’ndeki Demirciler çarşısında Cerrah Urumca’ya ait iş yerinde sabaha karşı elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın sonucu atölyede bulunan malzeme ve makineler kullanılamaz hale geldi. Yangın, görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla diğer işyerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye erleri, çatısının bir kısmında çökme meydana gelen işyerinde soğutma çalışması yaptı.

Yangının görgü tanığı Mehmet Ali Arıkuş, yangını yolda yürürken fark ettiğini söyleyerek, "Alevler bir hayli yükselmişti, itfaiyeye ve polise haber verildi. İş yerindeki malzemeler ve makinelerin tamamı yandı" dedi.

İş yeri sahibi Cerrah Urumca yangını komşularının telefonuyla öğrendiğini söyledi. İş yerinde yaklaşık 10 bin liralık hasarın olduğunu belirten Urumca, 4 öğrenci okuttuğunu ifade etti.

Yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak incelemelerin ardından anlaşılacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.