Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 09:51

Siverek’te marangoz atölyesinde yangın

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın sonrası marangoz atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Siverek’te marangoz atölyesinde yangın

22 Haziran 2017 09:51


Hasan Çelebi Mahallesi’ndeki Demirciler çarşısında Cerrah Urumca’ya ait iş yerinde sabaha karşı elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın sonucu atölyede bulunan malzeme ve makineler kullanılamaz hale geldi. Yangın, görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla diğer işyerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye erleri, çatısının bir kısmında çökme meydana gelen işyerinde soğutma çalışması yaptı.


Yangının görgü tanığı Mehmet Ali Arıkuş, yangını yolda yürürken fark ettiğini söyleyerek, "Alevler bir hayli yükselmişti, itfaiyeye ve polise haber verildi. İş yerindeki malzemeler ve makinelerin tamamı yandı" dedi.


İş yeri sahibi Cerrah Urumca yangını komşularının telefonuyla öğrendiğini söyledi. İş yerinde yaklaşık 10 bin liralık hasarın olduğunu belirten Urumca, 4 öğrenci okuttuğunu ifade etti.


Yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak incelemelerin ardından anlaşılacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:53
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:30
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!