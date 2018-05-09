Siverek’te ‘Meslek Liseler Ailelerle Buluşuyor" Projesi

Okul Müdürü Musa Aytaç başkanlığında, Hasta Yaşlı Hizmetleri ile Bilişim Teknolojileri Alanı öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan 20 kişilik ekip aileleri ziyaret etti. Ziyaret edilen yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere masrafları okul tarafından karşılanan kuru gıda ve temizlik malzemeleri verildi. Proje kapsamında hastaların sorun ve şikayetlerini dinleyen öğrenciler, sorun ve şikayetlere çözüm bulmak amacıyla not aldı. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü öğrencileri yaşlıların tansiyon ve şekerlerini ölçüp kan guruplarını belirledi. Öğrenciler tarafından ziyaret edilen evlerde açık yarası olan hastalara pansuman yapılıp sargıları yenilendi. Proje çalışması kapsamın da Bilişim Teknolojileri bölümü öğrencileri de ev içerisindeki piriz ve klima gibi elektronik eşyaların bakımı ve temizliğini yaptı. Öğrenciler kendi elleriyle yaptıkları el işi lif, atkı, bere gibi hediyeleri de yanların da getirerek, yaşlılara hediye etti.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Aytaç, “Öğrencilerimizi okul ortamından daha fazla pratik eğitimle, eğitmeye çalışıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz okulda öğrendiklerini pratiğe döküyorlar. Bunun yanında hem yaşlı ve muhtaç insanlara yardımcı oluyorlar, hem de öğrendiklerini bire bir pratiğe döküyorlar. Bu gibi çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu