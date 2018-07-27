Siverek’te motosiklet uygulamasında arbede çıktı

Edinilen bilgilere göre ilçenin Hürriyet ile Cumhuriyet caddelerinin birleştiği noktada plakasız motosiklet uygulaması yapan polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen bir kişinin plakasız motosikletine el koymak istedi. Motosiklet sahibi, motosikletini vermek istememsi üzerine, polis ve motosiklet sahibi arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri şahsı polise mukavemet suçundan gözaltına almak istemesi üzerine, çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Polisin şahsa şiddet kullandığı iddiasıyla tepki gösteren vatandaşlar ve polis arasında arbede çıktı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri olayın büyümemesi için tedbirler alırken, vatandaşlarla görüşen polis müdürleri kalabalığın dağılmasını istedi. Görüşmeler sonrasında kalabalık olaysız dağıldı.