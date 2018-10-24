Siverek'te öğrenciler meclis başkanlığı için seçime gitti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler, gerçek seçimi aratmayacak şekilde okul meclis başkanlığı için seçime gitti.

Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi gereğince Siverek Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi öğrencileri Okul Öğrenci Meclisi Başkanı seçimini yaptı. Seçim sandıkları ve kabinelerin kurulduğu seçimde, 1400 öğrenci 4 başkan adayı için oy kulandı. Yapılan seçim sonucunda 12'inci sınıf öğrencisi Veysi Uçar oyların çoğunluğunu alarak başkan seçildi. Seçim ile ilgili bilgi veren Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Şehmus Yeniköy, "Şuanda yaptığımız etkinlik demokrasi kültürünün yerleşmesi içindir. Öğrenci temsilcisini biz şimdi gerçek seçimi aratmayacak şartlarda ve havasında gerçekleştiriyoruz. Burada ki amacımız öğrencilerde demokrasiyi özümsetmek ve kökleştirmektir. Sandıklarımız, kabinelerimiz her şey gerçek seçim havasındadır ve öğrencilerimiz bu durumdan çok memnun” dedi. 11'inci sınıf öğrencisi Sevda Gengeç, "Kendime güvenerek öğrenci meclisi başkanlığı için aday oldum. Şuanda okulumuzda demokratik bir seçim oluyor, şimdiden kazanan arkadaşımıza başarılar diliyorum. Eğer ben başkan seçilirsem okulumuzda güzel şeyler yapmayı planlıyorum, tekrar herkese başarılar diliyorum” diye konuştu

Teneffüslerde kullanılan ve okul bitişine kadar kullanılan oylar sonucu 12'inci sınıf öğrencisi Veysi Uçar başkan seçildi.