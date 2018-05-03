Siverek’te "Öğretmenim Kapımı Çalınca" projesi

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gürakar ortaokulu Müdürü Özgür Erçek’in başlattığı proje kapsamında, okul öğretmenleri kırsal mahallede okuyan öğrencileri evlerin de ziyaret etti. Velilerle sohbet eden öğretmenler, ev ortamında öğrencileriyle değişik oyunlar oynayarak sıcak bir iletişim kurmaya çalıştı. Proje ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Özgür Erçek, "Öğretmenim Kapımı Çalınca Etwinning Projesiyle, Öğrencilerimizin evine onları daha yakından tanımak, aile içi iletişimde rol model oluşturmak, teknolojinin ortadan kaldırdığı sıcak aile bağlarını yeniden canlandırmak için misafir oluyoruz. Öğrencilerimizle beraber oyunlar oynayıp güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.