Siverek’te okul öncesi eğitimde engellilerle Kaynaşma projesi

Siverek Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinde görev yapan, özel eğitim öğretmeni Çiğdem Demircioğlu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçede eğitim ve öğretim yapan 10 anaokulu öğrencilerine özel eğitim farkındallığı oluşturmak, engelli çocuklarla ortak yaşam ve kaynaştırma amacıyla oyuncak bebek maketleriyle eğitim verildi. Görme, işitme, yüzünde yanık ve ortopedik bebek maketleriyle, çocukların anlayacağı seviyede yapılan eğitimde, öğrencilerde engellilere karşı bir duyarlılık geliştirilmesi amaçlandı. Sınıfında olan veya sokakta karşılanan bir engelliyle nasıl kaynaşılacağı, ona nasıl yardım edileceği gibi konular yanında, çocukların kesinlikle evde çakmak, kibrit gibi yanıcı maddelerle oynaması gerektiği, sokakta yürürken veya arkadaşlarıyla oynarken nelere dikkat edilmesi hakkında konularda proje kapsamında anlatıldı. Her gün ayrı bir anaokulunda yaklaşık bir saat süren eğitim sonrasında, ana sınıfı öğrencilerin engellileri yakından tanıması için, engelli oyuncak bebek maketlerini tek tek incelemeleri ve bunlara dokunulması sağlanılıyor. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Özel Eğitim Öğretmeni Çiğdem Demircioğlu, "Projemiz özel oyuncak bebekler projesidir. Projemizin amacı, ana sınıfı düzeyinde ki çocuklarında özel eğitim farkındallığı oluşturmaktır. Bazı çocuklar özel çocukların farkında, özel eğitim alan insanların farkında, bizde onların tutumlarında bu eğitimle değişikler sağladık, bilmeyen çocuklar içinde olumlu tutumlar geliştirdik. Siverek’te 10 tane bağımsız anaokulunu gezdik ve çocuklarımıza bebeklerimizden bahis ettik ve başarılı olduğumuzu da düşünüyorum” dedi

Maket bebeklerle eğitim verildi

Dört maket bebekle eğitim verdiklerini belirten Demircioğlu, "Proje kapsamında dört tane maket bebeğimiz var, biri işitme engelli, biri görme engelli, biri ortopedik engelli ve biri de yüzü yanık, yarık dudak bebekti. Bebeklerimizden tek tek çocuklara bahs ettik, nasıl bu durma geldiklerini, bu durumun oluştuğunu, bunun sonrasın da ne olduğunu ve onlara nasıl yardım etmeleri gerektiğini veya nasıl davranmaları gerektiğini anlattık. Bu projemizle acımasız duyguları yok ettiğimizi düşünüyorum” diye konuştu