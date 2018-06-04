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04 Haziran 2018 17:58

Siverek’te Ortaokul Müdürlerine Anadolu Lisesinin tanıtımı yapıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eğitim ve öğretime devam eden Siverek Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri tarafından düzenlenen iftar yemeğiyle, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde bulunan ortaokul müdür ve idarecilerine okul tanıtımı yapıldı.

Siverek’te Ortaokul Müdürlerine Anadolu Lisesinin tanıtımı yapıldı

04 Haziran 2018 17:58


Yenişehir mahallesinde bulunan okul yemekhanesinde verilen iftar yemeği sonrasında Okul Müdürü Musa Aytaç ve ekibi tarafından, ortaokul müdürlerine okul gezdirilerek, verilen mesleki dersler ile çalışmalar hakkında bilgi verildi. Okulda özelikle adalet bölümünde kurulan gerçeği aratmayan mahkeme salonu, sınıf ve okul binasının temizliği müdürler tarafından taktir edildi.


Siverek Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtım iftarına Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Şube Müdürleri ile çok sayıda merkez ve kırsal mahalle ortaokul Müdür ve yardımcıları katıldı.




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