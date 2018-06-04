Siverek’te Ortaokul Müdürlerine Anadolu Lisesinin tanıtımı yapıldı

Yenişehir mahallesinde bulunan okul yemekhanesinde verilen iftar yemeği sonrasında Okul Müdürü Musa Aytaç ve ekibi tarafından, ortaokul müdürlerine okul gezdirilerek, verilen mesleki dersler ile çalışmalar hakkında bilgi verildi. Okulda özelikle adalet bölümünde kurulan gerçeği aratmayan mahkeme salonu, sınıf ve okul binasının temizliği müdürler tarafından taktir edildi.

Siverek Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtım iftarına Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Şube Müdürleri ile çok sayıda merkez ve kırsal mahalle ortaokul Müdür ve yardımcıları katıldı.