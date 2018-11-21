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Siverek'te otomobil takla attı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.


Kaza Siverek-Çermik karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre M. S. yönetimindeki 63 AKK 063 plakalı otomobil Siverek-Çermik karayolunun 5'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mehmet Sığnatekin yaralandı.


Olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında durumunun ağır olmasından dolayı Şanlıurfa'ya sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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