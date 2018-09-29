Siverek'te otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza öğleden sonra, Şanlıurfa-Siverek karayolu Siverek Devlet Hastanesi trafik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Şanlıurfa'dan Siverek yönüne gitmekte olan Ramazan Güden yönetimindeki 04 DC 870 plakalı araç, trafik ışıklarda duran Ramazan Kayışkıran idaresindeki 33 DBN 03 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobil sürücüsü olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Yapılan incelemeler sonrasında otomobil sürücüsü Ramazan Güden'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güden'in cenazesi otopsi için morga nakledilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.