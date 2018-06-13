Siverek’te Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı

Özelikle ikindiye doğru havanın serinlemesiyle çarşı ve pazara çıkan vatandaşlar, bayramda misafirlerine ikram edecekleri şeker, lokum, çikolata gibi tatlıları almaya başladı. Marketlerde kurulan rengarenk şeker ve lokum stantlarını gezen vatandaşlar, geçen seneye oranla fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Öte yandan ilçede şeker fiyatları 13 ile 24 TL arasında değişirken, lokum ise 12 ile 30 TL arasında alıcı buluyor.

Mağazalarda durgunluk

Bayram alışverişlerinin öncelikli adresleri arasında yer alan mağaza ve giyim pazarları ise geçen yıla göre daha durgun görünüyor. Vatandaşların ucuz ve kaliteli giyinmek için mağaza mağaza gezdiğini söyleyen esnaflardan Vedat Özgeyik, "Bu yıl satışlar çok durgun, insanlar bir elbise alacağı zaman çok düşünüyor, bu neden kaynaklanıyor anlamadık, şu ana kadar bayram yoğunluğunu hala yaşamadık” dedi.

Bayramlık kıyafetler de zamlandı

Özgeyik, geçen seneye göre kıyafetlerin yüzde 30 ile 40 arasında daha pahalı olduğunu anlatarak, "Çoğunlukla erkekler bir pantolon ile bir gülmek alıyor. Normal pantolon 60, gömlek 40 TL civarında, geçen sene pantolon 40 gömlek 30 TL civarındaydı” diye konuştu