Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 11:57

Siverek’te Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Ramazan Bayramı’na iki gün kala vatandaşların hazırlıkları başladı.

Siverek’te Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı

13 Haziran 2018 11:57


Özelikle ikindiye doğru havanın serinlemesiyle çarşı ve pazara çıkan vatandaşlar, bayramda misafirlerine ikram edecekleri şeker, lokum, çikolata gibi tatlıları almaya başladı. Marketlerde kurulan rengarenk şeker ve lokum stantlarını gezen vatandaşlar, geçen seneye oranla fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Öte yandan ilçede şeker fiyatları 13 ile 24 TL arasında değişirken, lokum ise 12 ile 30 TL arasında alıcı buluyor.



Mağazalarda durgunluk


Bayram alışverişlerinin öncelikli adresleri arasında yer alan mağaza ve giyim pazarları ise geçen yıla göre daha durgun görünüyor. Vatandaşların ucuz ve kaliteli giyinmek için mağaza mağaza gezdiğini söyleyen esnaflardan Vedat Özgeyik, "Bu yıl satışlar çok durgun, insanlar bir elbise alacağı zaman çok düşünüyor, bu neden kaynaklanıyor anlamadık, şu ana kadar bayram yoğunluğunu hala yaşamadık” dedi.



Bayramlık kıyafetler de zamlandı


Özgeyik, geçen seneye göre kıyafetlerin yüzde 30 ile 40 arasında daha pahalı olduğunu anlatarak, "Çoğunlukla erkekler bir pantolon ile bir gülmek alıyor. Normal pantolon 60, gömlek 40 TL civarında, geçen sene pantolon 40 gömlek 30 TL civarındaydı” diye konuştu




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
35
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç