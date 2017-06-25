Siverek’te Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü

Ramazan Bayramı için günün ilk ışıklarıyla camilere akın eden vatandaşlar, Abdulkadir Geylani Camisini doldurdu. Cami içerisinde yer bulamayan çok sayıda vatandaş, bahçede namaz kıldı.

Siverek Müftüsü Burhan Barut namaz öncesindeki vaazında bayramın önemine değindi. 15 Temmuz şehitlerini hayırla yad ettiklerini belirten Barut, tüm İslam şehitleri için niyazda bulundu.

Bayram Namazı vaktinin yaklaşması ile birlikte cami görevlileri tarafından bayram namazının kılınması ile ilgili bilgi verildi. Saatlerin 05.46’yı göstermesi ile birlikte bayram namazı kılındı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar cami bahçesinde birbirleriyle bayramlaştı.

Vatandaşlar, namazın ardından yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Belediye Başkanı Resul Yılmaz ise kabir ziyaretine gelen vatandaşlarla bayramlaştı.