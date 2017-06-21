Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i Ramazan ayı dolayısıyla ziyarete açıldı.

Müftülük yetkililerince Ulu Cami minberindeki sandık içerisinde özel bohçaya sarılı Sakal-ı Şerif cami avlusuna getirilerek salavatlar eşliğinde ziyarete açıldı. Sabah namazı öncesi cami avlusunda sıraya giren vatandaşlar, özel cam kabın içerisindeki Sakal-ı Şerif’i ilahiler eşliğinde ziyaret etme imkanı buldu.

Salavatlar ve ilahiler eşliğinde ziyarette bulunan bazı vatandaşların duygulu anlar yaşadığı görülürken bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Siverek Müftüsü Burhan Barut gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam dininde Sakal-ı Şerif’e büyük önem verildiğini belirterek, "Siverek’te bulunan Sakalı-ı Şerif Zülfü ağaya özel hediye edilmiş ve konakladığı her bir yerde de kurbanlar kesilerek buraya kadar getirilmiştir. Bunlar özel şişelerde iki tarafı mumla kapatılmış fanusların içerisine konulmuş ve 40 bohça şeklinde sarılarak muhafaza edilmiştir" dedi.

Sakal-ı Şerif’in 2 gün ziyarete açık kalacağını söyleyen Barut, "Erkeklerin ziyaret saatleri gece 02.00 ile gündüz saat 16.00’ya kadar olacak. Perşembe günü ise sabah 08.00 ve 16.00 saatleri arasında bayanların ziyaretine açık kalacak" diye konuştu.

Cam fanuslarda bulunan Sakal-ı Şerif’in öpülmesinin doğru olmadığını ifade eden Barut, "İstilam yani selamlama ve salavat şeklinde olması daha faziletlidir. Şimdi yüzlerce kişinin aynı yeri öpmesi sağlık açısından da el vermeyebilir" dedi.

Sakal-ı Şerif’i ziyarete gelen vatandaşlar, duygulandıklarını dile getirdi.