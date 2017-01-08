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08 Ocak 2017 16:58

Siverek’te Sarıkamış şehitleri anıldı

Siverek’te Sarıkamış şehitleri anıldı

08 Ocak 2017 16:58

Siverek Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi’nce, Sarıkamış Harekatı’nın 102. yıldönümü dolayısıyla şehitler anısına 1919 rakımlı Karacadağ’da yürüyüş düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında gençler, yaklaşık 40 santim kar kalınlığının olduğu Karacadağ’a Türk bayraklarıyla çıkan gençler, tipi şeklinde etkili olan karda yürüdü.
Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi gençlik lideri Ercan Ay, Sarıkamış şehitlerini anmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “102 yıl önce kahraman askerlerimiz harekat için gittiklerinde kar ve tipi buna engel oldu. Sarıkamış’ta şehit düşen 90 bin askerimizin anısına burada gençlerimiz ile birlikte yürüyüş düzenledik. Şu an varlığımızın sebepleri olan şehitlerimiz için dua ediyoruz. Amacımız gençlerimizin, atalarımızın bizim için neler yaptıklarını göstermekti” diye konuştu.
Açıklamaların ardından şehitler için dua edildi.



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