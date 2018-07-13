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13 Temmuz 2018 17:08

Siverek’te şehit aileleri ve gazileri ile yardımlaşma derneği kuruldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şehit aileler ile gazileri arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlanması amacıyla şehit aileleri ve gazileri ile yardımlaşma derneği kuruldu.

Siverek’te şehit aileleri ve gazileri ile yardımlaşma derneği kuruldu

13 Temmuz 2018 17:08


Dernek açılışında kısa bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Metin Demirel, bütün şehit ve gazilere minnettar olduklarını belirterek, “Vatanımız için şehit olan, evlatları yetiştiren şehit ailelerimiz, gazi ailelerimiz hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik haftasında, böyle bir anlamlı açılışta bulunmaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. İnşallah bu dernek aranızdaki yardımlaşma duygusunu artırmasına, istek ve ihtiyaçların dile getirilmesine yardımcı olması ve birlik ve beraberliğin duygusunun artırılmasına katkı sağlamasını umuyor ve hayırlım uğurlu olmasını diliyorum” dedi


Dilek ve temenni konuşmaları sonrasında ilçe müftüsü Burhan Barut’un tüm şehitler için okuduğu dua sonrasında, kurdele kesilerek dernek açılış yapıldı.


2015 yılında Diyarbakır’ın Silvan İlçesinde YDG-H teröristlerince kazılan hendekleri kepçeyle kapatmaya çalışırken, terör örgütü mensuplarınca şehit edilen polis memuru Ali Öztürk’ün eğitimci kardeşi Kadir Öztürk’ün dernek başkanlığını yaptığı açılışa Siverek İlçe Kaymakamı Metin Demirel, İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, daire amirleri ile çok sayıda şehit ve gazi ailesi ile gaziler katıldı.




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