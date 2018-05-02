Siverek’te şiddetli yağışta hayvanlar telef oldu

Öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış özelikle meralarda hayvanlarını otlatan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Karadağ bölgesindeki Karabahçe köyünde şiddetli yağmur sele dönüşünce, 4 büyükbaş hayvan ile 5 küçükbaş hayvan telef oldu. Sele kapılan birçok hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaran köy sakinleri köprü olmadığı için hayvanların sele kapıldığını iddia etti.

Küçükbaş hayvanı telef olan köy sakinlerinden Nevzat Çelik yaşananlara tepki göstererek, "Her yıl maalesef böyle şiddetli yağmurlarda hayvanlarımız sele kapılarak telef oluyor. Bölgemizde bir köprü olsa ve hayvanlarımızı oradan geçirsek bu sorunlarla karşılaşmayız. Yüzlerce dilekçe vermemize rağmen Siverek Belediyesi bize bir köprü yapmıyor, derdimizi kimseye ulaştıramıyoruz. Yetkililerden bir an önce bu soruna çözüm bulup bir köprü yapmalarını talep ediyoruz” diye konuştu

Şiddetli yağmur sonucu oluşan selde yüzlerce dönüm ekili arazinin de zarar gördüğü belirtildi.