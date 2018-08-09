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09 Ağustos 2018 21:03

Siverek’te silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Siverek’te silahlı kavga: 1 yaralı

09 Ağustos 2018 21:03


Kavga, ilçenin Hasan Çelebi Mahallesi, Suat Karataş Caddesi’nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde iki grup arasında belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada silah ve bıçak kullanıldı. Kavgada Ahmet Baldemir (37) kim veya kimler tarafından belirlenmeyen bıçak darbeleriyle yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil müdahale ekibi sevk edildi. Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan Ahmet Baldemir Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olay yerinden kaçan kişileri yakalamak için çalışmalar başlattı.




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