Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 14:13

Siverek’te silahlı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Siverek’te silahlı kavga: 3 yaralı

26 Şubat 2018 14:13


Olay, ilçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Fatih Ö.’nün Üzerinde bulunan tabancayla tartıştığı kişilere ateş açması sonucu ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.


Vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen emniyet güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı


Olayla ilgili geniş çapta soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç