Siverek'te soba satışları başladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, soğukların başlamasıyla soba satışları başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başlayan soğuklar nedeniyle özelikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, soğuk kış günlerinde ısınmak için sobalara rağbet etmeye devam ediyor. Doğalgaz ve Elektrik fiyatlarının yüksek olmasından dolayı ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarında rağbet ettiği soba satışları, esnafın yüzünü güldürdü. Babasının mesleğine devam ettirmek için 10 yıldır babasının yanında çıraklık yapan Muhammed Enes Geçkin, "Babamın mesleğini devam ettirmek için, babamın yanında 10 yıldır çıraklık yapıyorum. Doğal gaz bizim mesleğe zarar veriyor, doğal gaz olmasaydı bizim mesleğe daha fazla rağbet olurdu. Bu meslek hiç ölmeyen bir meslektir" dedi.