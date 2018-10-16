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Siverek'te toz bulutu hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dün geceden itibaren etkisini gösteren toz bulutu hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün geceden itibaren etkisini gösteren toz bulutu hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.


Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde etkili olmaya devam ederken, 2 gündür Siverek ilçesinde etkili olan toz bulutu, ilçe sakinlerine zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya çalışıyor.

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