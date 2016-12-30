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30 Aralık 2016 16:38

Siverek’te trafik kazası: 1’i çocuk 3 yaralı

Siverek’te trafik kazası: 1’i çocuk 3 yaralı

30 Aralık 2016 16:38

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Siverek’ten Çermik istikametine seyir halinde bulunan Resul Teker idaresindeki 63 N 5077 plakalı otomobil, karayolunun 11. kilometresi Güvercin kırsal mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi üzerine takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Resul Teker (60), Hanım Teker (52) ile 3 yaşındaki L.T. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza yapan otomobil hurdaya dönerken bagajdan sarkan LPG tankının şans eseri patlamaması ile faciadan dönüldü. Teker ailesinin ilçe merkezinden Yeditaş Mahallesi’ndeki evlerine döndükleri öğrenildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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