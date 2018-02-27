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27 Şubat 2018 15:06

Siverek’te trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siverek’te trafik kazası: 2 yaralı

27 Şubat 2018 15:06


Kaza ilçenin Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek istikametinden, Şanlıurfa istikametine doğru giden Emir Ö. İdaresindeki 63 AL 172 plakalı hafif ticari araç, otogar kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Emir Ö (19) ile birlikte Yusuf E. (17) yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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