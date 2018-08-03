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03 Ağustos 2018 11:11

Siverek’te trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 araç kafa kafaya çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.

Siverek’te trafik kazası: 2 yaralı

03 Ağustos 2018 11:11


Kaza, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Aslanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek istikametinden Şanlıurfa istikametine doğru seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 02 KU 475 taksi ile Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine doğru yol alan 34 YT 5182 hafif ticari araç Aslanlı köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mustafa T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.


Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa’ya sevk edilerek, tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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