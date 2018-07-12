Siverek’te trafik kazası: 3 yaralı

Kaza Siverek ilçesinde eski Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Gülalan yönetimindeki 34 DH 075 plakalı otomobil, karayolunun 6’ncı kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada aynı aileden olduğu belirtilen sürücü Vedat Gülalan ile yolcu koltuğunda bulunan Baran ve İzzet Gülalan yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.