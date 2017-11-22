Siverek’te Ücretsiz Müzik Kursu Sınıfı Açıldı

Siverek Halk Eğitimi merkezi binasında açılan sınıfın açılışını Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, davetli ve veliler gerçekleştirdi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar açılan kurs ile ilgili "Halk Merkezleri genelikle mesleki kurslarla, okuma yazma kurslarıyla veya halk oyunları kurslarıyla anılmaktadır. Biz bunun böyle olmadığını, kültürel ders ve kurlarında verildiği merkezler olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Müzik, el sanatları ve buna benzer çeşitli kurların açılabileceğini göstermek istedik ve hem de Siverek gibi büyük bir ilçede olmayan bir müzik sınıfı kurduk. Zaten müzik ruhun gıdasıdır diyoruz, müziksiz bir toplum birçok yönüyle geri kalmış bir toplumdur. İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğü olarak çocuklarımızın sanatla, müzikle tanışmaları adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Bu sınıfımızda piyano başta olmak üzere, gitar, bağlama ve bunlar gibi çeşitli enstrümanlarla yapılan müzik dersleri verilecektir" bilgisini verdi.

Kışlar, tüm gençleri ve müzik meraklıları vatandaşları kursa davet etti.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu Siverek’te müziğe dair böylesi bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ata sözlerimizden biri de, Müziğin ruhun gıdası olduğudur. Gerçekten müzik insan ruhunu dinlendiren çok önemli bir kaynaktır. Müzik hem bedeni ve hemde ruhu dinlendiriyor. Sanat ve müziğin geliştiği toplumlar uygar toplumlar olmuştur, ilçemizde böylesi bir çalışmaya imza attık, inşallah dahada gelişecek ve böylesi çalışmalar çoğalacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yetkililer kursa devam eden, kursiyerlere kurs sonunda Halk eğitimi Müdürlüğü tarafından sertifika verileceğini belirtti.