Siverek’te ‘Ümmetin Onuru Kudüs’ konulu panel

İlçenin Yenişehir mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik merkezinde düzenlenen panele konuşmacı olarak İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Mazlum - Der İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, Araştırmacı Yazar Mehmet Göktaş ve Harran Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç, Dr. Şevket Ökten katıldı.

Kur’an Tilavetiyle başlanan panelde konuşmacılar tarafından Kudüs’le ilgili tarihi, bugüne kadar yaşananlar olaylar, yapılan ve yapılmak istenen oyunlar, İsrail’in zulmü, Filistinlilerin direnişi ve çeşitli konular üzerinde katılımcılara bilgiler aktarıldı. Program, katılımcılar tarafından sorulan sorularla devam etti.

Konferansın sonunda daha önce düzenlenen Kudüs konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve katılımcılara hediye ve plaket takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Panel sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Mazlum Der İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, "Biliyorsunuz Kudüs Müslümanların kanayan yarası ve doğal olarak, en son Amerika terör devletinin başında ki terörist Kudüs’ün işgal edilmiş bölgesini İsrail’in ebedi başkenti olarak tanıdı ve bundan dolayı Müslümanlar arasında doğal olarak tepkilerini ortaya koydu. Bu konuda Kitabı olarak biri olarak Müslümanlara faydalı bilgiler vermek için bugün Siverek’e geldik” dedi