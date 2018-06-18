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18 Haziran 2018 11:47

Siverek’te yolcu otobüs ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolcu otobüse ile minibüs çarpıştı.

Siverek’te yolcu otobüs ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

18 Haziran 2018 11:47

Kazada şans eseri ölü ve ağır yaralı olmazken, ismi öğrenilemeyen 3 yolcu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Minibüs yolcuları kazada otobüs şoförünü suçlu görerek kısa süreli arbede yaşandı.


Kaza Şirinkuyu üstgeçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır istikametinden Şanlıurfa istikametine doğru ilerleyen yolcu otobüsü, İstanbul’dan Siverek’e yolcu taşıyan özel bir turizm minibüsüne üstgeçit dönemecinde yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta büyük hasar medya gelirken, minibüs yolcularından 3 kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Kaza sonrası otobüs şoförüne tepki gösteren minibüs yolcuları ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis olay yerinden minibüs yolcu ve akrabalarını uzaklaştırarak, olay yerinde kontrolü sağladı.


Kısa süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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