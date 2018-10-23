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Siverek'te zabıta ekipleri kasapları denetledi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zabıta müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan kasaplarda denetim yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan kasaplarda denetim yaptı.


Ekipler ilçe merkezinde bulunan kasaplarda hijyen denetimi, etlerdeki son kullanım tarihleri ve etlerdeki mühürleri kontrol etti.


Kasaplarda sağlık denetimlerinin devam edeceğine belirten Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baydilli, “Zabıta ekiplerimiz kasaplarda denetimlerini yaparak et ve tavuk ürünlerinin son kullanma tarihleri ve kaçak kesimin önüne geçmek amacıyla etlerin üzerinde bulanan mühürlerin kontrollerini yapıyorlar, vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlerimiz sürekli devam edecek” diye konuştu.


Denetimlerde işyeri sahiplerinin gerekli hijyen kurallarına uymaları konusunda ekiplerce uyarıldı.

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