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08 Haziran 2018 23:21

Siverek’teki silahlı çatışmada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı kavgada yaralananlardan biri hayatını kaybetti.

Siverek’teki silahlı çatışmada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

08 Haziran 2018 23:21


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesinden dolayı akşam saatlerinde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve kavgada silahların kullanılması sonucu 3 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şaban Lale’nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.


Güvenlik güçlerinin yeni bir kavganın yaşanmaması için hastane çevresinde ve kavgalı ailelerin yaşadığı kırsal mahallede geniş güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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