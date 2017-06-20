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20 Haziran 2017 17:53

Siverek’ten Suriye’ye un yardımı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde organize edilen yardımlarla temin edilen bir tır un Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Şanlıurfa’ya gönderildi.

Siverek’ten Suriye’ye un yardımı

20 Haziran 2017 17:53


Siverek Müftülüğünce organize edilen ’Siverek ekmeğini mazlumlarla paylaşıyor’ sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında alınan bir tır un, iç savaşın devam ettiği Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Şanlıurfa’ya gönderildi.


Kampanyanın Şanlıurfa Valiliğince başlatıldığını belirten İlçe Müftüsü Burhan Barut, "Ramazan ayından Suriyeli mağdur ve mazlumlar için un kampanyasında bizde halkımızın desteğiyle yaklaşık 500 torbalık bir tır un hazırladık. Halkımız da hamdolsun çok duyarlı, daha önceki yardım ve kampanyalarda da büyük bir gayret gösterdi" dedi.




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