Siverek’ten Suriye’ye un yardımı

Siverek Müftülüğünce organize edilen ’Siverek ekmeğini mazlumlarla paylaşıyor’ sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında alınan bir tır un, iç savaşın devam ettiği Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Şanlıurfa’ya gönderildi.

Kampanyanın Şanlıurfa Valiliğince başlatıldığını belirten İlçe Müftüsü Burhan Barut, "Ramazan ayından Suriyeli mağdur ve mazlumlar için un kampanyasında bizde halkımızın desteğiyle yaklaşık 500 torbalık bir tır un hazırladık. Halkımız da hamdolsun çok duyarlı, daha önceki yardım ve kampanyalarda da büyük bir gayret gösterdi" dedi.