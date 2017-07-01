Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 14:10

Sivil toplum temsilcileri Vali Tuna’ya teşekkür etti

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren kırka yakın sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Şanlıurfa’dan ayrılmadan önce Vali Güngör Azim Tuna’yı ziyaret ederek yaptığı başarılı çalışmalar ve sivil topluma verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Sivil toplum temsilcileri Vali Tuna’ya teşekkür etti

01 Temmuz 2017 14:10


Vali Tuna, Şanlıurfa’da edindiği dostlukların baki kalacağını söyledi.


Kendisine gösterilen samimi ve içten davranışa teşekkür eden Vali Tuna, “Neticede bizler kardeşiz. Hepimizin amacı insana hizmettir. Şanlıurfa’ya geleli bir yıl oldu ama bu bir yılda çok şey yaşadık. Belki birkaç senelik iş yapıldı. Burada beni en çok mutlu eden şey 5 yüz bini aşkın Suriyelinin olmasına rağmen yıllardır bir sorun olmaması, onların her türlü ihtiyacının karşılanması oldu. Bunlar devletin yaptıklarıyla olacak şeyler değildir diye düşünüyordum zaten. Sizleri tanıdık ve yaptıklarınızı görünce ben gerçekten çok etkilendim. Bu başka bir yere nasip olacak bir şey değildir. Bu bir gönül işidir. Bu duygu buranın insanının ruhuna işlemiş, herkesin içinde hissettiği bir olaydır. Şanlıurfalıların ve sizlerin bu tavrı bizim işimizi, devletin işini çok kolaylaştırdı. Yaptığınız çalışmalardan dolayı sizler için dua ve teşekkür ediyoruz” dedi.


Şanlıurfa’da edindiği dostlukların baki kalacağını hatırlatarak konuşmasına devam eden Vali tuna, “Bundan sonra da devletin hangi kademesinde görev alırsak alalım Şanlıurfa’ya katkımız devam edecektir. Çünkü biliyoruz ki Şanlıurfa sıradan bir il değildir. Türkiye’nin sigortası olan konumda bir ildir. Ülkemizin ihtiyacı olan insan kaynağı burada, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençler buradan çıkıp yetişiyor. Bizim ne yapıp edip bu çocuklarımıza el atmamız lazım. Onları Türkiye’nin geleceğine hazırlamamız için de sizlerden bu konuya bundan sonra daha fazla eğilmenizi bekliyorum” şeklinde konuştu.


Şanlıurfa’nın Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra medeniyetin başladığı ve Peygamberler Şehri unvanını almış bir şehit olduğunu dile getiren Vali Tuna, “Şanlıurfa’da cömertlik ve misafirperverlikten yana bir sorun yok. Sadece burada yaşayanlara değil, sınırların ötesine de cömertliğini gösteriyor sürekli. Bu yüzden siz sivil toplum kuruluşu temsilcileri şahsında Osman Gerem’e de teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir fahri Şanlıurfalı, bir Şanlıurfa sevdalısı olarak bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.


Heyet adına söz alan İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ise, kısa zamanda zor bir coğrafyada, zor bir zamanda insanların gönlünü kazanabilmiş olmasından dolayı vefa göstergesi olarak Vali Tuna’yı ziyaret ettiklerini belirtti. Üzüntülü olduklarını kaydederek açıklamasına devam eden Gerem, “Kim olursa olsun insanlara hizmet etme fırsatı verilmeli diye düşünüyoruz. Valimiz zor bir dönemde, 15 Temmuzun yaşandığı bir dönemde Şanlıurfa’yı yüreklilikle yönetti. Şanlıurfa’ya projeleriyle yeni yeni faydalı olmaya çalışırken ve tam harman dönemine geçtiğimizi düşünürken beklemediğimiz bir olayla karşılaşması bizleri son derece üzdü. Hepimizin dostluk halkalarına birer tane daha eklenmiştir, bunu yürekten inanarak söylüyorum. Eğer Sayın Valimiz de dostluk ajandasının bir köşesine bizleri not ederse biz bundan da memnuniyet duyarız. Dostluklarımız inşallah baki olur. Hiçbir Valimizle bu kadar kısa dönemde bu kadar yakın dostlukların kurulduğuna şahit olmadım. Kendisine bir kez daha Şanlıurfa’ya yapmış olduğu hizmetlerden ve dostluğundan dolayı teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki yaşamında yolunun açık olmasını diliyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
43
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    43°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    44°C
  • Salı
    Sıcak
    44°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:02
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:57
  • Yatsı :21:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!