Sivil toplum temsilcileri Vali Tuna’ya teşekkür etti

Vali Tuna, Şanlıurfa’da edindiği dostlukların baki kalacağını söyledi.

Kendisine gösterilen samimi ve içten davranışa teşekkür eden Vali Tuna, “Neticede bizler kardeşiz. Hepimizin amacı insana hizmettir. Şanlıurfa’ya geleli bir yıl oldu ama bu bir yılda çok şey yaşadık. Belki birkaç senelik iş yapıldı. Burada beni en çok mutlu eden şey 5 yüz bini aşkın Suriyelinin olmasına rağmen yıllardır bir sorun olmaması, onların her türlü ihtiyacının karşılanması oldu. Bunlar devletin yaptıklarıyla olacak şeyler değildir diye düşünüyordum zaten. Sizleri tanıdık ve yaptıklarınızı görünce ben gerçekten çok etkilendim. Bu başka bir yere nasip olacak bir şey değildir. Bu bir gönül işidir. Bu duygu buranın insanının ruhuna işlemiş, herkesin içinde hissettiği bir olaydır. Şanlıurfalıların ve sizlerin bu tavrı bizim işimizi, devletin işini çok kolaylaştırdı. Yaptığınız çalışmalardan dolayı sizler için dua ve teşekkür ediyoruz” dedi.

Şanlıurfa’da edindiği dostlukların baki kalacağını hatırlatarak konuşmasına devam eden Vali tuna, “Bundan sonra da devletin hangi kademesinde görev alırsak alalım Şanlıurfa’ya katkımız devam edecektir. Çünkü biliyoruz ki Şanlıurfa sıradan bir il değildir. Türkiye’nin sigortası olan konumda bir ildir. Ülkemizin ihtiyacı olan insan kaynağı burada, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençler buradan çıkıp yetişiyor. Bizim ne yapıp edip bu çocuklarımıza el atmamız lazım. Onları Türkiye’nin geleceğine hazırlamamız için de sizlerden bu konuya bundan sonra daha fazla eğilmenizi bekliyorum” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa’nın Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra medeniyetin başladığı ve Peygamberler Şehri unvanını almış bir şehit olduğunu dile getiren Vali Tuna, “Şanlıurfa’da cömertlik ve misafirperverlikten yana bir sorun yok. Sadece burada yaşayanlara değil, sınırların ötesine de cömertliğini gösteriyor sürekli. Bu yüzden siz sivil toplum kuruluşu temsilcileri şahsında Osman Gerem’e de teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir fahri Şanlıurfalı, bir Şanlıurfa sevdalısı olarak bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Heyet adına söz alan İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ise, kısa zamanda zor bir coğrafyada, zor bir zamanda insanların gönlünü kazanabilmiş olmasından dolayı vefa göstergesi olarak Vali Tuna’yı ziyaret ettiklerini belirtti. Üzüntülü olduklarını kaydederek açıklamasına devam eden Gerem, “Kim olursa olsun insanlara hizmet etme fırsatı verilmeli diye düşünüyoruz. Valimiz zor bir dönemde, 15 Temmuzun yaşandığı bir dönemde Şanlıurfa’yı yüreklilikle yönetti. Şanlıurfa’ya projeleriyle yeni yeni faydalı olmaya çalışırken ve tam harman dönemine geçtiğimizi düşünürken beklemediğimiz bir olayla karşılaşması bizleri son derece üzdü. Hepimizin dostluk halkalarına birer tane daha eklenmiştir, bunu yürekten inanarak söylüyorum. Eğer Sayın Valimiz de dostluk ajandasının bir köşesine bizleri not ederse biz bundan da memnuniyet duyarız. Dostluklarımız inşallah baki olur. Hiçbir Valimizle bu kadar kısa dönemde bu kadar yakın dostlukların kurulduğuna şahit olmadım. Kendisine bir kez daha Şanlıurfa’ya yapmış olduğu hizmetlerden ve dostluğundan dolayı teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki yaşamında yolunun açık olmasını diliyoruz” diye konuştu.