Sivil zabıtalar klima denetiminde

Türkiye’de nüfus yoğunluğuna oranla toplu taşımada en büyük araç filosuna sahip olan ve ulaşımda 4 uluslararası kalite ödülü alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını ön planda tutarak sivil denetim dönemi başlattı.

Sıcak iklim kuşağında yer alan Şanlıurfa’da vatandaşların daha rahat ve güvenli ortamda yolculuk yapabilmeleri için sivil zabıta dönemi başlatan Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında özellikle klima denetimi yaparak araçları kontrol ediyor.

Şanlıurfa’da klimasız araç çalıştırılmayacak

Sabah saatlerinde mesaiye gelerek kıyafet değişimi yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri ardından şehrin dört bir tarafına ulaşım sağlayan toplu taşıma araçlarına binerek yolculuk yapıyor. Araç binişlerinde Urfa Kart kullanan zabıta ekipleri, bindikleri araçlarda başta klima olmak üzere araç sürücülerinin yolcularla iletişimine ve yine sürücülerin şehir içi trafiğindeki seyrine dikkat ediyor. Gün içerisindeki olumsuzlukları raporlaştıran zabıta ekipleri akşam mesai bitimine doğru ise raporlarını birim sorumlularına sunarak olumsuzluk yaşatan araç sürücüleri hakkında işlem başlatıyor.

Amaç, halk sağlığını korumak

Türkiye’nin en sıcak ili Şanlıurfa’da vatandaşların sıcaklardan etkilenmemesi için toplama merkezlerinde soğutucu sistem uygulayan ve Şanlıurfa’da ilk kez klimalı durak dönemine geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde amaç halk sağlığını ön planda tutarak olası olumsuzlukların önüne geçmek.

Günlük 190 bin vatandaşın kullandığı toplu taşımada en iyi hizmeti vatandaşa sunmanın gayesinde olan Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini yaz boyunca sürdürecek.