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Soluk borusuna çekirdek kabuğu takılan 2 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da soluk borusuna ay çekirdeği kabuğunu takılan 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da soluk borusuna ay çekirdeği kabuğunu takılan 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.


Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Merve Yeşil, yanında herhangi bir yakını olmadığı sırada yerde bulduğu ay çekirdeğini yemek istedi. Bu sırada ay çekirdeğinin kabuğu çocuğun soluk borusuna takıldı. Yakınları tarafından baygın halde bulunan küçük kız, özel araçla 51 kilometre uzaklıktaki Viranşehir'e götürüldü. Acilde ilk müdahalesi yapılan küçük kız, buradan ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. İddiaya göre, burada hasta için uygun yatak olmayınca küçük kız Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan küçük kız, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Küçük kızın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Küçük kızın ihmal sonucu öldüğünü iddia eden yakınları, çevrede herhangi bir hastane olmadığını, en yakın hastaneye ise yaklaşık 1 saatte ulaştıklarını iddia etti.

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