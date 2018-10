Son 4 yılda Şanlıurfa'da büyük yatırımlar gerçekleştirildi

Türkiye'nin en genç ili Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda 13 ilçenin tümüne içerisinde futbol ve basketbol sahası bulunan spor kompleksleri kazandırdı.

Türkiye'de 19.4 yaş ortalaması ile en genç il unvanına sahip Şanlıurfa, gençlerine yönelik eğitim ve spor yatırımları ile adından sıkça söz ettirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde gençlere yönelik yaptığı yatırımlar birçok ulusal ve uluslararası madalyalarla meyvelerini toplarken, tesisler ve kurslar adeta doldu taştı. Son 4 yılda yapılan çalışmalar ailelerden de destek görürken, 'Attığımız her adımda gençlerimizi düşünüyoruz' sözlerini her platformda dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yatırımların mimarı oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte kazandırılan ve Güneydoğu'da bir ilk olma özelliğine sahip GAP SUKAY tesislerinde kano ve su kayağı gibi su sporlarına yönelik branşlarda kurslar düzenlendi. GAP Vadisinde 58 bin metrekarelik bir alan üzerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılan GAP SUKAY'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aynı zamanda vatandaşların aileleri ile gelip rahatça bir ortamda dinlendikleri GAP SUKAY, kış aylarında da hizmetlerine devam etti.

22 yüzme havuzuna ek olimpik ikiz yüzme havuzu

Gençlere yönelik spor yatırımlarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki 22 yüzme havuzuna ek olarak iki adet ‘Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu vatandaşların hizmetine sundu. İçerisinde fitness center, teknik merkezler ve ısınma salonu gibi bölümlerin bulunduğu GAP Vadisi 3'üncü Etabında yer alan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, erkekler ve bayanlara özel iki bölümden oluştu. Ücretsiz olarak 2018 yılında 4 bin 700 gencin yüzme kurslarına katılarak yüzmeyi öğrendikleri havuzlarda şimdiye dek yararlanan vatandaş sayısı ise 420 bini aştı.

13 ilçenin tümüne spor kmopleksleri yapıldı

Şanlıurfa genelinde gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yapmasını sağlamak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçenin tümünde spor sahaları yaparak hizmete sundu. 'Gençlerine inanan ve güvenen bir Şanlıurfa' sloganı ile tüm ilçelere giderek spor sahası açılışlarına katılan ve gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bu yöndeki çalışmaları ile takdir topladı. İlçe nüfusuna göre bazı ilçelere 2 adet yapılan komplekslere gençlerin yoğun ilgisi yaşandı.

Çocuk oyun dünyası, çocukların gelişimine büyük katkı sağladı

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da gençlere yönelik eğitim, sosyal ve spor alanında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyası daha ilk günden yoğun ilgi gördü. 30 Bin metrekareden oluşan Çocuk ve Gençlik Oyun Dünyasında 18 adet farklı oyun grubu, macera parkuru, masa tenis alanları, langırt oyun masaları, 10 kaydırak, yüksek halatla tırmanma parkuru, biyolojik gölet, su oyun alanı, kum havuzu, oturma birimleri, piknik alanları, kamelyalar, trambolin, tırmanma duvarı, boyama duvarı ve kuru havuzlar yer aldı.

Şanlıurfa teniste uluslararası yarışmalara hazır

Spor tesisi alt yapısının zenginleşmesi için gecesini gündüzüne katan Nihat Çiftçi'nin başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer yatırımı ise Tenis Oyun Dünyası oldu. Açılışa gün sayan tesis, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesinde yapımı tamamlanan tesis, içerisinde toplam 6 uluslararası standartlarda kortun yanı sıra fitness salonu, çocuk oyun alanı, koşu parkı, çalışma alanı ve idare binaları ile hizmet verecek.

Şanlıurfa futbolda kendi sporcularını yetiştirecek

Şanlıurfa'yı spor şehri yapmaktaki kararlılığını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Futbol Merkezi'nin açılışını kısa bir süre sonra yapmayı planlıyor. Futbol alt yapısında sporcular yetiştirecek tesis, bölgesel karşılaşmalara da ev sahipliği yapacak. Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Adalet Caddesinde 38 bin metrekare alan üzerinde kurulacak tesiste çalışmalar sürüyor.

Sporun her alanında kurslar düzenlendi

Periyodik olarak düzenlediği spor kurslarını, yaz spor okulları uygulaması ile adeta taçlandıran Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında tüm Şanlıurfa gençliğini aynı çatı altında buluşturdu. 5 spor salonu, 3 gençlik merkezi ve 2 spor tesisiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi, Güreş, Judo, Taekvando, Karate, Muay Thai, Basketbol, Voleybol, Kort Tenisi, Masa Tenisi, Hentbool, Atletizm, Yüzme, Fitness, Badminton ve Futbol kurslarıyla çocuk ve gençlerin boş vakitlerini verimli değerlendirmelerine imkan sağladı.

Şanlıurfa, yatırımlarının meyvelerini topluyor

Büyükşehir Belediyesi'nin gerek tesisleşmede gerekse eğitimlerdeki atakları sonucu bir çok sporcu kendi branşlarında katıldıkları Avrupa, Balkan ve Dünya şampiyonalarından madalyalarla döndü. Takım ve ferdi olarak Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde uluslararası yarışmalardan ödüllerle dönen sporcular, Şanlıurfa gençliğine de örnek oldu.

Lisanslı sporcu sayısı son 4 yılda 12 katına çıkarıldı

Şanlıurfa'nın Büyükşehir statüsü kazanmasından önce 350 olan lisanslı sporcu sayısı son 4 yılda yapılan yatırımlarla birlikte 4 bin 300'e çıktı. Gençlerin il genelinde en uğrak adresleri haline gelen Büyükşehir Belediyesi'nin 5 spor salonu ve 3 gençlik merkezinde 19 farklı spor dalında eğitimler gören Şanlıurfalı gençler, aldıkları lisanslarla kendi yeteneklerini daha da geliştirme fırsatı buldu.

“Şanlıurfalı gençlere güveniyorum”

Şehircilik çalışmalarında 'Gençleri ile birlikte kalkınan bir Şanlıurfa' sözünü her defasında dile getiren Başkan Nihat Çiftçi, her zaman gençlerin yanında durarak, gençlerin moral ve motivasyon kaynağı oldu. Yapılan yatırımların birebir takipçisi olan Başkan Çiftçi'nin bu duruşu vatandaşlardan da takdir topladı. İl merkezi ve ilçelerdeki tüm tesislere giden Çiftçi, "Gençlere inanıyoruz ve onlara güveniyoruz" sözü ile Büyükşehir Belediyesi'nin en genç il Şanlıurfa'daki bu potansiyelin farkında olduğunu her defasında yineledi.