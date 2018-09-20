Sönümleyici devlet hastanesini korudu

Şanlıurfa'da bir hastanede şebeke kaynaklı oluşan aşırı gelirim Trimbox ile engellendi ve olası bir hastane yangını engellendi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Esentepe yerleşkesinde şebeke kaynaklı elektrik darbesi meydana geldi. Bir yıldır Trimbox isimli aşırı gerilim sönümleyici cihaz kullanan hastane, oluşan aşırı gerilimi sönümleyici ile engellendi ve olası bir hastane yangınına engel oldu.

Hastanenin elektrik işlerinden sorumlu teknisyen Murat Taşdelen, "Hastanemizde elektrik darbesi her yıl karşılaştığımız bir sorundu. Bu sorunu çözebilmek için geçmiş yıllarda yurt dışından ithal edilen bir çok cihaz kullandık ama faydalı olmadı. Geçen yıl meydana gelen elektrik darbesinde hastane içerisinde ki cihazlarımızın tamamının besleme ve kontrol kartları yandı. Bunlarda yurt dışından ithal ediliyor ve hem maddi hem zaman olarak büyük zararlara sebep oluyor. Böyle aşırı gerilim durumlarında ise yangın çıkması içten bile değil. Geçen yıl Trimbox adlı yerli cihazı hastanemiz içerisinde bütün panolarımıza entegre ettik. Her yıl mevsim geçişlerinde mutlaka elektrik darbeleri meydana gelir. Dün yine hastanemiz vatandaşlarımıza hizmet verirken enerji darbesi meydana geldi. Ortaya çıkan aşırı gerilimden hastanemizi Trimbox cihazı korudu. Böyle durumlarda elektrik kaynaklı yangınların ortaya çıkma olasılığı çok yüksektir. Ancak cihaz bu durumları ortadan kaldırdı" dedi.

Murat Taşdelen hazırladığı teknik raporda şu ifadelere yer verdi: "Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Esentepe lokasyonunda bulunan, ana dağıtım panosu ve içeride bulunan panoların enerji darbelerine karşı koruması olmadığından, her yıl sistem üzerinde oluşan arızaların önlenmesi için 17.09.2017 tarihinde toplam 10 adet Trimbox darbe koruyucu montajı yapıldı ve devreye alındı. 19.09.2018 tarihinde her yıl yaşadığımız enerji darbesi sonucu montajı yapılan Trimbox darbe koruyucular, sistemi korumuş, herhangi maddi ve zaman zararına engel olmuştur".