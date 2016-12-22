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22 Aralık 2016 11:53

Sosyal Bilimler MYO sektördeki yıldızları panelde buluşturdu

Sosyal Bilimler MYO sektördeki yıldızları panelde buluşturdu

22 Aralık 2016 11:53

Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Şanlıurfa’da görev yapan dalında söz sahibi yönetici ve mutfak şeflerini düzenlediği bir panelle bir araya getirdi.
Eyyübiye Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Necmettin Elmastaş, kentteki otellerin müdürleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Öğretim Görevlisi Hasan Kırmızı’nın moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan ünlü bir otelin Müdürü Ertuğrul Er, “Her şey sevmekle başlar. Kişisel gelişiminize özen göstereceksiniz, hocalarınızın size vermiş olduğu bilgileri çalışırken gerçeklerle birleştirmeniz gerekir, doğru tercih yapmanız lazım. Turizmin birçok dalı var, sizin kişisel özelliğinize uygun olanı tercih etmeniz lazım, çalıştığınız yerde empati yapmanız gerekiyor. Bu alanda bir şey seçmek istiyorsanız, sevdiğiniz yeri seçmek zorundasınız, hedefinizi belirtmek zorundasınız, başarılı olabilmenizin şartı budur” dedi.
“Bu sektör beni heyecanlandırıyor, beni monoton hayattan çıkarıyor” diyen Şanlıurfa’daki bir otelin müdürü Sibel Okutucu, “Benim hayalim turizmci olmaktı, kendimce bir yol çizdim ve o yolda yürüdüm. Bu sektör beni heyecanlandırıyor, beni monoton hayattan çıkarıyor, zevkli bir iş hayatım var, yeni şeyler öğreniyorsun, tecrübe ediniyorsun, gerçekten çok güzel ve neşeli bir işimiz var. Şuan hastanelerde artık konaklama turizm mezunlarına yer ayırmış durumdadır. Bu okulda okuduğunuz için şanslısınız, diplomalı olmak önemli bir etkendir” ifadelerini kullandı.
Moderatör Hasan Kırmızı ise, “İnsanlar eğlenceli zaman geçirmek ister. Sağlık, bankacılık sektörleri de bir hizmet veriyorlar. Ama en eğlenceli ve en zoru tabi ki Turizm sektörüdür. Turizmde rutin yok, eskimemek için kendinizi sürekli yenilemelisiniz. Eğitim gerçekten önemli bir yeri vardır eğitim olmasa eksikler olur” şeklinde konuştu.
19 yıldır bu sektörde olduğunu dile getiren ünlü bir otelin şefi Zafer Kulak da, “Bende diplomalı olmayı isterdim, Birikimlerimi sizlerle paylaşmanın altyapısını hocalarla birlikte yapıyoruz. Bu sektör öncelikle sevmekle başlar, bir yere gelebilmek için inanmakta önemlidir” diye konuştu.
Panelin sonunda panelistlere plaket verildi.



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