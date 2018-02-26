Sosyal Bilimler MYO’da atölye çalışması ve söyleşi

Şef Yaşar Demir geleceğin aşçılarına altın öğütlerde bulundu. Uygulamalı olarak geçen eğitimle öğrencilerimize yeni deneyimler kattı. Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO Aşçılık Bölümünden mezun olan, aynı zamanda yurt dışında eğitim almış ve bu alanda çeşitli ödüller kazanmış Şef Yaşar Demir, öğrenciler ile birlikte atölye çalışması olarak buğday rizotto yatağında lokum bonfile yaptı.

Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda yapılan söyleşide konuşan Şef Yaşar Demir, “Bu mesleği seviyorsanız, ki sevilmeyecek bir meslek değil, o zaman bunun ardından başarı kendiliğinden gelecektir” dedi. Bölümde öğrenim gören öğrencilere mesleğin sevdirilmesi gerektiğinden, başarın sırrının işi sevmek olduğundan ve yemek pişirirken dikkat edilmesi gerekenler kurallardan bahsetti.

Söyleşiye katılan Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Sabri Kürkçüoğlu ise bu tür programlar yoluyla öğrencilerin usta şeflerle bir araya gelmesinin bilgi birikimi açısından önemli olduğunu belirterek programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Atölye çalışması ve söyleşi programına Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Hasan Kırmızı, Aşçılık Programı Başkanı Şükran Taşkın, Öğretim Görevlisi Hafize Özbudun, Öğretim Görevlisi Dilek Koçak ve çok sayıda öğrenci katıldı.