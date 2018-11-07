Sosyal medya Akçakale'deki polis memurunu konuşuyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde eline kürek alıp belediye işçileriyle birlikte yola çakıl döken trafik polisinin görüntüleri büyük takdir topladı. Polisin işçilere yardım etmesi sosyal medyada büyük yankı buldu.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale ilçesinde belediye tarafından Emniyet Müdürlüğünün yan tarafındaki yolda oluşan çukurları doldurmak için işçiler gönderildi. Çakıl dolu traktörle birlikte bölgeye gelen işçiler, kapağı açıp çakılı yola dökmek istedi. Bu sırada orada bulunan bir trafik polisi, işçilerin elindeki küreği alıp yardım etti. Çakılı yola döken polis memuru, çukurları doldurdu. Bir vatandaş tarafından çekilen fotoğraflar sosyal medyada yayınlanınca kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Polis memurunun takdir toplayan görüntüsü “İşte Türk polisi”, “Helal olsun polisimize” gibi notlarla çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. İsmi öğrenilemeyen polis memurunun Akçakale ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.