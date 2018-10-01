Sosyal medyada Suriyelilere yönelik provokasyona 4 tutuklama

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Suriyelilere yönelik sosyal medyadan provokasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 4’ü tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Suriyelilere yönelik sosyal medyadan provokasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 4'ü tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe akşamı Eyyubiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde meydana gelmiş, Suriyeli aile ile Türk aileler arasında çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Olay sonrası sosyal medyadan halkı tahrik edici paylaşımlar yapan 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 21 kişiden 4'ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.