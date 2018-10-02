Sosyal medyada Suriyelilere yönelik provokasyona 6 tutuklama

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavga sonrası sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefret duyguları ile tahrik edici paylaşımlar yapan 44 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesinde Suriyeli ve Türk aileler arasında çıkan çocuk kavgasında silahların da kullanılması sonucu Mahmut ve Mesut kardeşler hayatını kaybetmişti. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, yaşanan olay sonrası bölgede ve kent merkezinin birçok noktasında güvenlik önlemleri aldı. Olay sonrası durumu sosyal medya üzerinden provoke eden şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında şahısların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 44 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 38'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, gözaltına alınan 10 çocuğun ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.