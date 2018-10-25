Sosyal medyadaki kavga görüntüleri ilçeyi karıştırdı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği notuyla sosyal medyada paylaşılan kavga görüntüleri ilçeyi karıştırdı. Kaymakamlık ve valilik ise görüntülerin Şanlıurfa'da çekilmediğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada sopa ve silahlarla kavga eden grubun görüntüleri Viranşehir ilçesini karıştırdı. Yapılan haber üzerine ilçe kaymakamlığı ve Şanlıurfa Valiliği harekete geçerek araştırma başlattı. İncelemeler sonrası olayın Viranşehir'de yaşanmadığı tespit edildi.

Kaymakam Ömer Dereci, "Yaptığımız inceleme ve araştırmalarda görüntülerin bölgemizde çekilmediğini tespit ettik. Bu görüntüler ilçemizde çekilmemiştir" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin şunları kaydetti:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden Viranşehir ilçemizde meydana geldiği iddia edilen kavga görüntülerinin Viranşehir ilçemizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kasıtlı bir şekilde yayılmaya çalışılan bu görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı alınması için adli mercilere gerekli başvuru yapılmıştır."