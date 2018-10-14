Sosyal medyadan belediyeye hizmet tepkisi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye vatandaşlar, çektikleri video ile hizmet etmediğini ileri sürdüğü belediye yetkililerine ulaşmaya çalıştı.

Yıllardır altyapı sorunun yaşandığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber vatandaşları endişe sardı. Özelikle eski evlerin olduğu cadde ve sokaklar şimdiden toz ve çamurdan geçilmez durumda. Söz verildiği halde bir türlü sokakları yapılmayan vatandaşlarda çektikleri videoları sosyal medyada paylaşarak sesini duyurmaya çalışıyor. Haliliye Mahallesi 26'ncı sokaktan yorumlarıyla beraber çekim yapan bir mahalleliden biri, yetkililerin seslerini duymasını ve bir an önce sokaklarının yapılmasını istedi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, sokağın su ve çamurdan geçilmediği görülüyor. Mahalleliden biri ise konuşmasında ‘ilerde kış mevsiminin olduğunu belirterek, yağmur yağdığında suların evleri basacağını' söylüyor. Videoyu çeken vatandaş sokakta bulunan yaşlı kadına Zazaca, "Yetkililere müracaat etmediniz" mi, sorusuna ise kadın,"Ben bir bayanım ne yapabilirim, dün buraya geldiler sorunu söyledim, filim ve fotoğraf çekiyorsunuz ama bir icraat yok, halimize bakın' dedim, elimizden bir şey gelmiyor, adamlar hizmet etmiyor ne yapabiliriz” diye konuştu.

Video çekimine devam eden vatandaş, sokağın yapılması için yetkililere tekrar tekrar rica ediyor.