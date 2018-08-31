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31 Ağustos 2018 15:57

Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı

Şanlıurfa’da fıstık çaldığı iddiasıyla tarla sahibi tarafından yakalanarak hortumla ıslatılan ve daha sonra dövülen gencin sosyal medyada yayımlanan görüntüleri büyük tepki topladı.

Sosyal medyaya düşen dayak görüntüleri tepki topladı

31 Ağustos 2018 15:57


İddiaya göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı İnanlı kırsal mahallesinde fıstık çalan bir genç tarla sahibi tarafından yakalandı. Üzerine hortum tutularak ıslatılan genç, daha sonra tarla sahibi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından dövüldü. Görüntülerde gencin üzerine hortumla su döküldüğü ve daha sonra ise dövüldüğü görüldü. Sorulan sorulara titreyerek cevap verdiği gözlenen gencin görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.


Görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiğiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.




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