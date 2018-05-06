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06 Mayıs 2018 09:38

Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yağış nedeniyle karayolu üzerinde su birikintisine giren otomobil takla attı.

Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı

06 Mayıs 2018 09:38

Kazada 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek istikametinden Şanlıurfa istikametine doğru seyir halinde bulunan sürücüsü öğrenilemeyen araç, yağış nedeniyle karayolu üzerinde biriken su birikintisine girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, taklalar atarak yolun karşı şeridine geçti. Meydana gelen kazada 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahale sonucu durumu ağır olan yaralı Şanlıurfa sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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