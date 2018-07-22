Su kuyusuna düşen köpeği vatandaşlar kurtardı

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Güvercin köyünde on yavrusu olan dişi köpek yemek ararken, başını tenekeye sıkıştırdı. Önünü geremeyen köpek 3 metre derinliğinde su kuyusuna düştü. Çocukların haber vermesi üzerine profesyonel kurtarma çalışmalarını aratmayacak bir çalışmayla başlatıldı. 3 metrelik kuyuya inen bir vatandaş, köpeğin beline ip bağladı. Köpek yukarı çekilerek, başına sıkışan teneke makas yardımıyla çıkarıldı. Köpeğin kurtarılma anı ise diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamarasıyla saniye saniye kayıt altına alındı

Kuyuya inip köpeği çıkaran köy sakinlerinden Necati İnal, "Çocuklar gelip bize kuyuda bir köpeğin olduğunu söylemeleri üzerine, ben de köpeği kurtarmak için kuyuya inip köpeğin beline ip bağladım ve yukarı çektik. Zavallı köpek aç olduğu için belli ki yemek ararken başını tenekeye sıkıştırmış, makas yardımıyla başına sıkışan tenekeyi keserek köpeği özgürlüğüne kavuşturduk, daha sonra su ve yemek verdik. Köpeğin köyde 10 yavrusu varmış, iyi ki ona bir şey olmadan kurtardık” diye konuştu